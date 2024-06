Medische bron: kankerpatiënten uit Gaza naar Egypte gebracht

CAÏRO (ANP/AFP) - Een groep van 21 kankerpatiënten is donderdag vanuit de Gazastrook naar Egypte gebracht, zegt een medische bron in Egypte tegen persbureau AFP. Ze zouden via de grensovergang Kerem Shalom, tussen Gaza en Israël, zijn geëvacueerd.

De bron zegt dat de patiënten naar de Verenigde Arabische Emiraten gaan voor behandeling. Het lijkt te gaan om de eerste evacuatie vanuit de Gazastrook sinds de grenspost Rafah tussen Gaza en Egypte is gesloten. Dit was de belangrijkste grensovergang voor de humanitaire hulpverlening aan inwoners van het dichtbevolkte kustgebied.

Israëlische militairen namen de grenspost Rafah begin mei in. Sindsdien worden via Rafah geen goederen meer geleverd aan het Palestijnse gebied. Ook is het beperkte personenverkeer tussen Egypte en Gaza gestopt. Onderhandelingen over het heropenen van de overgang hebben tot dusver niets opgeleverd.