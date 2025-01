Amsterdam wint Braillepluim voor monument Peter R. de Vries

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam wint dit jaar de Braillepluim 2025 voor het herdenkingsmonument voor misdaadjournalist Peter R. de Vries. Het monument Tegen alle stromen in werd deze zomer onthuld op het Leidseplein. Op twee armen die in elkaar grijpen, staat in meer dan veertig talen de leefregel van De Vries geschreven. En daarnaast ook in braille.

Het laat zien dat kunst ook inclusief kan zijn, aldus de Vereniging Onbeperkt Lezen, die de pluim uitreikt. Een Amsterdamse braillelezer heeft meegewerkt aan de weergave van het brailleschrift op het monument. "Het is niet vanzelfsprekend dat in kunstvormen, en zeker niet in deze context, ook aan de braillelezer wordt gedacht", zegt de vereniging.

De leefregel had De Vries ook in zijn afscheidsbrief aan zijn kinderen geschreven. "Blijf wie je bent... houd als het nodig is je rug recht, kom op voor zwakkeren en minderheden, zeg eerlijk wat je vindt en luister naar je rechtvaardigheidsgevoel." Dat het monument de pluim krijgt, vindt burgemeester Femke Halsema "mooi nieuws".

De Braillepluim wordt jaarlijks uitgereikt op Wereldbrailledag om aandacht te vragen voor het brailleschrift. Dit jaar bestaat het schrift tweehonderd jaar, meldt de vereniging. Daarom is er ook een eervolle vermelding voor voetbalclub N.E.C., die eenmalig spelersnamen in braille op shirts toonde.