Amsterdamse GroenLinks: we moeten moeilijke gesprekken voeren

AMSTERDAM (ANP) - "Ik weiger mee te gaan in het narratief dat het uiten van geweld is waar onze stad voor staat. We moeten niet wegkijken, maar moeten moeilijke gesprekken met elkaar aangaan." Dat zei Imane Nadif van de Amsterdamse coalitiepartij GroenLinks tijdens het spoeddebat in de hoofdstad.

In haar betoog, waar ze even emotioneel werd, vroeg ze zich af wat de politie heeft gedaan om provocaties van Maccabi-supporters tegen te gaan. Ook wilde ze van de burgemeester weten hoe de verschillende leuzen die de Israëlische voetbalsupporters hebben gescandeerd worden beoordeeld.

Verder stond ze stil bij "de pijn die voelbaar is in de hoofdstad" na de gebeurtenissen na de voetbalwedstrijd tussen Ajax-Maccabi Tel Aviv. "Het snijdt diep in de harten van vele Amsterdammers."