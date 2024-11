D66 Amsterdam wil meer agenten in hoofdstad

AMSTERDAM (ANP) - Fractievoorzitter van de Amsterdamse coalitiepartij D66 Rob Hofland dient dinsdagmiddag tijdens het spoeddebat een motie in waarin de partij vraagt om meer beschikbaarheid van politie in de hoofdstad. Ook vroeg hij burgemeester Femke Halsema hoe ze het vertrouwen in de stad na de gewelddadigheden van de afgelopen dagen wil herstellen.

"Om vooruit te kunnen, moeten we weten hoe dit zo ongekend mis heeft kunnen gaan", zei hij verder. Ook benoemde hij dat er in Amsterdam veel mensen met een migratieachtergrond wonen, die nu "collectief de schuld krijgen" van het geweld in de stad. Hij stond daarna stil bij de angst die leeft onder de Joodse gemeenschap. "Er zijn ouders die hun kind nu horen zeggen: ik ben bang want ik ben Joods."

Antisemitisme en islamofobie nemen toe, zei Hofland verder. "Het enige tegengif is empathie. Zoek elkaar op, praat met elkaar, laat je niet verdelen." Daarbij zei hij ook dat diegenen die strafbare feiten hebben gepleegd rond de voetbalwedstrijd moeten worden opgespoord en "keihard berecht". En verder wil de D66'er dat met de grote meerderheid van de stad het gesprek wordt gevoerd over hoe verder te gaan.