Anonieme gokker verdiende tonnen met gevangenneming Maduro

NEW YORK (ANP/RTR) - Een anonieme gokker heeft zo'n 410.000 dollar (bijna 350.000 euro) verdiend door te gokken op de gevangenneming van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. De gok werd geplaatst op voorspelsite Polymarket door een onbekende die er vorige maand een account aanmaakte.

De gokker deed via Polymarket mee aan verschillende weddenschappen. De persoon schatte goed in dat de VS Venezuela nog voor het einde van de maand zouden aanvallen en Maduro gevangen zouden nemen. Volgens het platform zette de gokker zo'n 34.000 dollar in.

De naam van de gokker is niet te achterhalen, melden buitenlandse media zoals NPR. Vermoedens van andere gokkers dat deze persoon voorkennis had, zijn niet te verifiëren. Het platform Polymarket wilde niet reageren op vragen van persbureau Reuters.