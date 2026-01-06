ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Machado hoopt snel te kunnen terugkeren naar Venezuela

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 4:58
anp060126028 1
NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado hoopt "zo snel mogelijk" terug te kunnen keren naar Venezuela. Dat zei Machado in een interview met Fox News. Daarin bedankte ze ook president Donald Trump voor zijn "moedige acties" die leidden tot de gevangenneming van president Nicolás Maduro afgelopen weekend.
In december ontvluchtte Machado in het geheim Venezuela om bij de Nobelprijsuitreikingen in Oslo te kunnen zijn. Machado won de Nobelprijs voor de Vrede. Trump hoopte die prijs te winnen. Het is onduidelijk waar het Venezolaanse oppositiekopstuk zich momenteel bevindt.
Trump zei afgelopen weekend dat hij zich niet kon voorstellen dat Machado Venezuela zou gaan leiden. "Dat zou heel moeilijk voor haar zijn. Ze heeft niet de steun of het respect binnen het land. Ze is een heel aardige vrouw, maar heeft niet het respect."
In het interview met Fox News zei Machado dat ze sinds oktober niet met Trump heeft gesproken. In een brief schreef Machado eerder deze week dat ze wil dat oppositiepoliticus Edmundo González Urrutia het presidentschap van Venezuela overneemt. Hij bevindt zich momenteel in Spanje.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Loading