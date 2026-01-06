Machado hoopt snel te kunnen terugkeren naar Venezuela

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado hoopt "zo snel mogelijk" terug te kunnen keren naar Venezuela. Dat zei Machado in een interview met Fox News. Daarin bedankte ze ook president Donald Trump voor zijn "moedige acties" die leidden tot de gevangenneming van president Nicolás Maduro afgelopen weekend.

In december ontvluchtte Machado in het geheim Venezuela om bij de Nobelprijsuitreikingen in Oslo te kunnen zijn. Machado won de Nobelprijs voor de Vrede. Trump hoopte die prijs te winnen. Het is onduidelijk waar het Venezolaanse oppositiekopstuk zich momenteel bevindt.

Trump zei afgelopen weekend dat hij zich niet kon voorstellen dat Machado Venezuela zou gaan leiden. "Dat zou heel moeilijk voor haar zijn. Ze heeft niet de steun of het respect binnen het land. Ze is een heel aardige vrouw, maar heeft niet het respect."

In het interview met Fox News zei Machado dat ze sinds oktober niet met Trump heeft gesproken. In een brief schreef Machado eerder deze week dat ze wil dat oppositiepoliticus Edmundo González Urrutia het presidentschap van Venezuela overneemt. Hij bevindt zich momenteel in Spanje.