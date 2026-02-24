Kijk uit voor deze asfaltcowboys, laat je niet oplichten

Ze duiken op in busjes zonder logo of zelfs in een met asfalt beladen vrachtwagen en spreken je met een vlotte babbel aan. Engelstalige oplichters hebben “toevallig nog wat asfalt over van een klus verderop”. Trap er niet in!

Voor je het weet, zijn ze druk in de weer met je oprit. Voor een prikkie, tot er problemen opduiken en de rekening steeds hoger wordt. Welkom in de wereld van de asfaltcowboys: rondtrekkende oplichters die op het Nederlandse platteland hun slag slaan.

Te mooi om waar te zijn

Het trucje is geraffineerd en eenvoudig. Twee tot vier mannen rijden erven op en bieden aan om “even snel” de oprit te asfalteren of kuilen te vullen. Ze zouden materiaal over hebben en kunnen het daarom “voor bijna niets” doen. Soms gaat het niet eens om asfalt, maar om dakreparaties, gevelreiniging of het opnieuw leggen van bestrating.

De prijs klinkt aantrekkelijk: een paar honderd euro contant of zelfs helemaal gratis, vandaag nog geregeld. Maar zodra het werk begint, verandert het verhaal. Er zou toch meer materiaal nodig zijn. De ondergrond blijkt “slechter dan gedacht”. De kosten lopen op naar duizenden euro’s. Betalen moet direct, liefst cash.

Slecht werk, spoorloos verdwenen

De bewoner blijft achter met een lege portemonnee en broddelwerk. Dunne lagen asfalt die na één winter scheuren. Half afgemaakte klussen. Of een oprit die er strak uitziet, maar binnen weken verzakt. Klagen heeft weinig zin: het telefoonnummer is buiten gebruik en het busje met buitenlandse kentekenplaten is al lang vertrokken.

Vooral ouderen en mensen met grote erven zijn doelwit. De oplichters spelen in op vertrouwen en tijdsdruk. “We zijn nu toch in de buurt” en “morgen is het materiaal niet meer bruikbaar” zijn klassiekers in het genre.

Hoe herken je ze?

Echte aannemers werken met duidelijke offertes, KvK-inschrijving en betaling achteraf of via de bank. Asfaltcowboys weigeren papierwerk, willen direct beginnen en zetten druk om snel te beslissen.

Twijfel je? Zeg nee. Maak een foto van het busje en meld het bij de politie of je gemeente. Als een nieuwe oprit voor een spotprijs wordt aangeboden door langsrijdende klussers, dan betaal je uiteindelijk vaak de hoofdprijs.