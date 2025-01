Anti-corruptiebureau Zuid-Korea wil dat politie Yoon oppakt

SEOUL (ANP/DPA) - Het Zuid-Koreaanse anti-corruptiebureau (CIO) heeft de politie gevraagd het arrestatiebevel tegen de geschorste president Yoon Suk-yeol uit te voeren. Het CIO probeerde Yoon vrijdag te arresteren, maar werd tegengehouden door aanhangers en de beveiligers van de president.

Het bevel werd eind december uitgevaardigd, omdat Yoon drie keer een oproep voor verhoor had genegeerd. Het CIO wil Yoon vragen stellen over de militaire noodtoestand die hij in december uitriep en onder druk van het parlement na zes uur weer introk.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap overweegt de politie leden van de presidentiële veiligheidsdienst te arresteren als die een nieuwe arrestatiepoging blokkeren. Het CIO is van plan een verlenging van het arrestatiebevel aan te vragen, voordat het om middernacht (16.00 uur Nederlandse tijd) verloopt. Yoon kan op basis van het huidige bevel maximaal 48 uur worden vastgehouden.

Yoon ligt zwaar onder vuur sinds hij in december de militaire noodtoestand uitriep. Hij is geschorst sinds het parlement een motie van afzetting tegen hem aannam. Het Constitutioneel Hof moet in de eerste helft van dit jaar besluiten of Yoon wordt afgezet of mag terugkeren als president.