Antiterreurpolitie VK onderzoekt brand bij huis Starmer

LONDEN (ANP) - De ingang van het huis van de Britse premier Keir Starmer is maandagochtend beschadigd door een brand. De antiterreurpolitie leidt uit voorzorg het onderzoek naar de brand en onderzoekt of er een verband is met twee andere recente branden, meldt de Londense Metropolitan Police. Niemand raakte gewond.

De premier zou nog steeds eigenaar zijn van het huis en woonde hier voordat hij met zijn gezin naar Downing Street 10 verhuisde na het winnen van de verkiezingen, schrijft het Britse Sky News. Het pand wordt nu waarschijnlijk verhuurd.