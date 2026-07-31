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ANWB Alarmcentrale: meer medische hulpvragen en stijging autopech

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 3:53
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DEN HAAG (ANP) - De ANWB Alarmcentrale meldt een forse toename van medische hulpvragen en meer pechmeldingen op koelere Europese vakantiebestemmingen. Halverwege het zomerseizoen zegt de ANWB in totaal al ruim 330.000 meldingen geregistreerd te hebben van vakantiegangers in binnen- en buitenland. Dat zijn er 10.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Met name uit populaire vakantielanden als Italië (+23%), Spanje (+17%) en Frankrijk (+18%) kwamen veel meer medische hulpvragen binnen. Ook kwamen er meer hulpverzoeken uit Oost-Europa, Marokko en Turkije. Het gaat dan vooral om buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen.
Volgens de ANWB zijn er daarnaast opmerkelijk veel fietsongevallen in populaire Europese vakantielanden. "Wekelijks belanden tientallen Nederlandse fietsers in het ziekenhuis, vaak met ernstig hoofdletsel of botbreuken. Volgens de ANWB ontstaan veel ongevallen doordat fietsers moeten uitwijken voor ander verkeer. Ook zijn weggebruikers in veel vakantielanden minder gewend aan fietsers dan in Nederland, waardoor sneller gevaarlijke situaties ontstaan."
Vanuit Frankrijk, het populairste vakantieland onder Nederlandse automobilisten, ontving de ANWB Alarmcentrale tot nu toe 3 procent meer pechmeldingen dan vorig jaar. "Maar er is opnieuw een duidelijke verschuiving van het aantal pechgevallen naar koelere vakantiebestemmingen. Zo steeg het aantal pechmeldingen uit Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken. In Italië bleef het aantal meldingen wel stabiel, terwijl Spanje zelfs een daling van 9 procent laat zien."
De ANWB Alarmcentrale kreeg de afgelopen tijd zo'n zestig meldingen binnen van mensen die voor de natuurbranden in Europa zijn geëvacueerd, met name vanuit de omgeving Bordeaux. Het gaat dan niet om letsel of schade, maar er zijn wel veel vragen over advies en vergoedingen.
In Frankrijk, Italië en Spanje zijn dertig wegenwachten actief. Zij hebben tot nu toe zevenhonderd auto's van Nederlandse vakantiegangers weer op weg geholpen. Vanuit Den Haag is door de Alarmcentrale meer dan 2800 keer telefonisch technische bijstand verleend aan automobilisten. Daardoor konden zij weer doorrijden.
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