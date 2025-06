ANWB: belangstelling om naar VS te reizen neemt in rap tempo af

DEN HAAG (ANP) - De belangstelling onder Nederlanders om deze zomer naar de Verenigde Staten te reizen neemt in rap tempo af. Dat meldt de ANWB vrijdag op basis van eigen "recente representatieve onderzoeken".

Daaruit blijkt dat het aantal mensen dat van plan is om naar de VS te reizen de afgelopen drie maanden fors is afgenomen. Zo gaf in maart van dit jaar 43 procent van de ondervraagden aan minder geneigd te zijn om naar de VS te reizen, in mei liep dit percentage op naar 62 procent. Een aanzienlijk deel van de ruim 2000 ondervraagden gaf bovendien aan "veel minder geneigd" te zijn naar het land af te reizen.

Redenen die genoemd worden om de VS te mijden zijn onder meer geopolitieke spanningen, zorgen over veiligheid en strengere grenscontroles. Sinds het aantreden van president Donald Trump gelden deze strengere grensmaatregelen. In maart werd het reisadvies voor lhbti'ers die naar de Verenigde Staten willen reizen aangepast omdat "wetten en gebruiken daar kunnen afwijken van die in Nederland". Ook zijn er protesten in de VS, zoals in Los Angeles, omdat Trump immigranten wil wegsturen.

Reisverzekering

De ANWB ziet dan ook een verschuiving in boekingsgedrag. "We zien dat mensen door de onrust in de VS en spanningen op andere plekken in de wereld, eerder kiezen voor Europese bestemmingen of een vakantie in eigen land," aldus ANWB-reisexpert Seré Seesing.

Voor mensen die toch naar de Verenigde Staten afreizen, adviseert de ANWB onder meer voorbereid te zijn op de strengere grenscontroles, de geldigheid van paspoort en visum te controleren en een goede reisverzekering af te sluiten met medische dekking. Ook een creditcard met voldoende krediet en belangrijke telefoonnummers op zak wordt aangeraden.