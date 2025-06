Concrete afspraken ontbreken nog op VN-Oceaanconferentie in Nice

NICE (ANP) - De VN-Oceaanconferentie in Nice dreigt vrijdag te eindigen zonder dat landen nieuwe doelgerichte maatregelen hebben afgesproken om de oceanen te beschermen. In een conceptversie van de eindtekst ziet directeur Ewout van Galen van Stichting de Noordzee dat concrete doelen en maatregelen nog ontbreken. Hij hoopt dat een actieplan vrijdag daar verandering in brengt.

Landen bevestigen het doel om de oceaan te beschermen, maar hoe ze dat kunnen bereiken is onduidelijk, zegt Van Galen, die de onderhandelingen volgt in de Franse plaats. Ook wordt opgeroepen om het historische VN-verdrag dat twee jaar geleden werd gesloten te 'ratificeren', de laatste stap van goedkeuring die nog nodig is. Nog maar vijftig landen hebben het geratificeerd, terwijl er minstens zestig nodig zijn voordat het VN-verdrag in werking treedt. Nederland zit er nog niet tussen en dat valt milieuorganisaties op.

"We lopen echt achter op internationaal gebied", zegt Farah Obaidullah in Nice. Ze is oprichter van The Ocean and Us. "We zijn een klein land, we hebben regels voor bijna elke vierkante meter in Nederland. Maar regels voor de open zee zijn nog steeds niet door de Tweede Kamer." Het VN-verdrag stelt dat in 2030 zeker 30 procent van de open zee effectief beschermd en beheerd moet worden. Deze internationale wateren zijn nu vrijwel onbeschermd tegen overbevissing en vervuiling.

'Nieuw kabinet'

Effectieve bescherming van de zee is voor Nederland juist enorm belangrijk, zegt Van Galen. "Ons land is ontzettend verbonden met de zee: voor ons voedsel, de economie, onze welvaart en zandwinning." Het verbaast hem dat Nederland geen stappen zet om de zee beter te beschermen. "Zo is maar 5 procent van de Nederlandse zee beschermd tegen sleepnetvisserij. En van alles is toegestaan in onze beschermde natuurgebieden op zee, zoals gaswinning, visserij en zandwinning."

Van Galen benadrukt dat grote gebieden in de zee rust en ruimte nodig hebben om te herstellen. "Dit is ook belangrijk voor de klimaatcrisis." De directeur ziet dat de Noordzee in "ontzettend slechte staat" is. "Alle seinen staan op oranje of op rood. Het gaat slecht met de biodiversiteit, met grote vissen, vogelpopulaties", somt Van Galen op. "Urgentie genoeg dus."

Toch kwamen er geen ministers naar de VN-Oceaanconferentie in Nice. Dat viel ook Obaidullah op. "Door onze wisselvallige politiek verliezen we heel veel tijd", zegt ze. "Hopelijk kan een nieuw kabinet daar verandering in brengen."