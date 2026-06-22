ANWB: druk weekend, komende dagen ook meer pechgevallen verwacht

DEN HAAG (ANP) - De ANWB heeft met zo'n 10 procent meer pechgevallen per dag een "warm en druk weekend" achter de rug. Ook maandag en de rest van de week verwacht de wegenwacht extra drukte door de hoge temperaturen en daarom is in het hele land de bezetting opgeschaald, zegt een woordvoerder.

Voor maandag verwacht de ANWB 4200 pechgevallen, terwijl dat er normaal gesproken zo'n 3600 zijn.

Door het warme weer ziet de wegenwacht onder meer veel kapotte accu's, want die kunnen slecht tegen extreme temperaturen. Ook gaat het om oververhitte auto's en kapotte banden.

De ANWB adviseert mensen om genoeg eten en drinken mee te nemen als ze op pad gaan en ook een paraplu te gebruiken als zij in de zon moeten wachten met pech. Ook voor de wegenwachten zelf is het werken deze dagen "topsport", laat de organisatie weten. "Zij worden geadviseerd genoeg te drinken, goed in te smeren en als het kan hulp te verlenen buiten de volle zon."