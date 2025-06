ANWB: drukte op weg neemt toe door treinstaking

DEN HAAG (ANP) - De NS-staking van dinsdag begint haar weerslag te hebben op het wegverkeer. Rond 08.00 uur staat er ongeveer 600 kilometer file op de Nederlandse wegen, waar dat normaal rond dat tijdstip ongeveer 450 kilometer is, laat een medewerker van de ANWB Verkeersinformatie weten. "Het gaat om de dagelijkse files waar nu nog meer opstoppingen zijn ontstaan, doordat er meer aanbod is", zegt hij.

De ANWB had de extra drukte op de weg al verwacht, omdat het NS-treinverkeer in het hele land stil ligt door een staking van NS-personeel in de regio's West en Noord-West. Eerder zag de verkeersinformatiedienst nog een "redelijk normale dinsdagochtend" op de weg, maar inmiddels verandert dat beeld dus.

Met name in Noord-Holland is het drukker dan normaal, aldus de ANWB. Daar zijn ook enkele ongelukken gebeurd.