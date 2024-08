ANWB: verkeer loopt behoorlijk vast op omleidingsroutes A2

UTRECHT (ANP) - De omleidingsroutes die zijn ingesteld door de afsluiting van de A2 staan vrijdag rond 16.30 uur behoorlijk vast, meldt een woordvoerder van de ANWB. Onder meer op de A4 en A27 is er forse vertraging.

Op de A2, die van knooppunt Oudenrijn tot knooppunt Everdingen dicht is door werkzaamheden, rijdt verkeer vanaf Amsterdam uiteindelijk een fuik in, vanaf waar mensen de A12 op moeten, zegt de woordvoerder van de ANWB. "Daar valt de vertraging enigszins mee, maar de omleidingsroutes staan behoorlijk vast."

Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag moeten mensen rekening houden met een vertraging van veertig minuten en op de A27 vanaf Hilversum is het langzaam rijden tot aan Houten, wat zorgt voor een uur vertraging.

Drie kwartier vertraging

Veel mensen rijden volgens de zegsman ook naar het oosten over de A12, waarna ze bij Veenendaal over de N233 binnendoor willen rijden. Daar is de vertraging tot aan Rhenen drie kwartier. Verkeersdeelnemers nemen deze route om de A50 te omzeilen, waar de vertraging van noord naar zuid bij elkaar een kleine veertig minuten is, aldus de woordvoerder.

"Het loopt vast op alle noord-zuidroutes. Die zijn overbelast doordat de A2 niet beschikbaar is", vertelt de zegsman.

Ook lokaal staat het volgens hem vast. In Utrecht en Nieuwegein moeten mensen rekening houden met een vertraging van minstens een kwartier tot een halfuur. "Dat komt door mensen die binnendoor bij de A27 proberen te komen. Maar de A27 staat ook vast, dus loopt het op lokale wegen ook vast."