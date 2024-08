Fed-baas Jerome Powell: tijd gekomen voor verlagen rente

JACKSON HOLE (ANP/BLOOMBERG) - Voor de Amerikaanse centrale bank is de tijd aangebroken om de rente te gaan verlagen. Dat liet voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve weten op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

Met zijn opmerkingen bevestigde de Fed-baas dat de Amerikaanse centrale bank bij het rentebesluit van volgende maand de leenkosten omlaag zal brengen in de grootste economie van de wereld. Ook maakte hij in zijn speech, waarnaar in de financiële wereld erg werd uitgekeken, duidelijk dat de centrale bank een verdere afkoeling van de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten wil voorkomen.

"De tijd is gekomen voor aanpassing van het beleid", aldus Powell. Hoeveel de rente volgende maand precies omlaag gaat en wanneer volgende rentestappen volgen, kon het centralebankhoofd nog niet zeggen. Dat hangt af van welke gegevens over de economie de Fed komende tijd binnenkrijgt.

Beleggers positief

Beleggers reageren positief op de opmerkingen, blijkt uit het feit dat de belangrijkste graadmeters op Wall Street en ook de Amsterdamse AEX-index opveerden na de speech. Beleggers wachten al langer op het moment dat de Fed eindelijk begint met het verlagen van de rente. Lagere leenkosten kunnen de economie een boost geven en voorkomen dat de groei van de Amerikaanse economie verder afzwakt.

Net als de Europese Centrale Bank (ECB) had de Fed eerder de rente verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. "Ons doel is geweest de prijsstabiliteit te herstellen en tegelijkertijd een sterke arbeidsmarkt te behouden", legde Powell uit. "Hoewel de taak nog niet voltooid is, hebben we veel vooruitgang geboekt." Vandaar dat de rente nu weer omlaag kan.

Vragen

Er blijven wel vragen over de koers van de Fed. Zo vragen beleggers zich af of de centrale bank overweegt de rente extra sterk te verlagen in september als de cijfers in het aanstaande banenrapport van de Amerikaanse overheid erg tegenvallen. Daarover heeft Powell geen duidelijkheid verschaft.

Begin deze maand nam de roep om een grotere renteverlaging nog toe door de onrust op de aandelenmarkten, die werd veroorzaakt door de angst voor een recessie in de VS. Volgens beleggers had de Fed mogelijk te lang gewacht met het verlagen van de rente en was daarmee de kans op een economische neergang vergroot.