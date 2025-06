ANWB verwacht extra drukte op de weg door treinstaking

DEN HAAG (ANP) - De ANWB denkt dat het dinsdag drukker is op de weg dan anders, mede dankzij de staking van NS-personeel waardoor er landelijk geen NS-treinen rijden. "We verwachtten sowieso al drukte na het lange pinksterweekend, en met de treinstaking erbij kan dat voor een drukke spits zorgen", zegt een woordvoerder.

Daarbij komt dat men in een deel van Duitsland tot en met dinsdag vrij is, "dus die vakantiegangers keren dinsdag pas terug". Bovendien is dinsdag samen met donderdag de dag waarop de meeste files staan, met name tijdens de avondspits.