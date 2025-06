Verbazing bij VVMC over besluit NS om dinsdag niet te rijden

UTRECHT (ANP) - Spoorvakbond VVMC is verbaasd dat NS heeft besloten al het treinverkeer in Nederland komende dinsdag te schrappen. Dat zegt een woordvoerder van de bond. "De spoorwegen zouden eenvoudig met pendeldiensten kunnen gaan rijden. Nu hebben ook de mensen die in het noorden, oosten en zuiden van het land een treinrit willen maken last van de staking. Dat is niet de bedoeling van onze actie", aldus de zegsman.

Leden van de VVMC gaan dinsdag in de hele Randstad staken. Volgens VVMC wordt naast de regio West ook in de regio Noord-West het werk neergelegd. De VVMC gaat daar volgens de woordvoerder net zo lang mee door totdat er een fatsoenlijk loonbod komt van NS. "Maar tot nu toe heeft de NS bepaald geen toenadering tot de bonden gezocht. Het wachten is op een gebaar van de NS."

NS heeft zondag de reizigers gewaarschuwd dat er komende tijd mogelijk meer treinuitval zal zijn door de acties van de vakbonden. "Waarom laat de NS het zover komen?", vraagt de woordvoerder zich af.