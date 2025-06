Hockeysters opnieuw veel te sterk voor Australië in Pro League

AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters hebben ook de tweede wedstrijd tegen Australië in de Pro League eenvoudig gewonnen. Na de 8-1 van zaterdag werd het een dag later 5-1 voor de formatie van bondscoach Raoul Ehren.

Bij Oranje maakten Jip Dicke, Maud van den Heuvel en Danique van der Veerdonk hun eerste minuten. Van den Heuvel had een groot aandeel in de 2-1 waarbij de Australische keepster Aleisha Power haar poging ongelukkig in eigen doel werkte.

Daarvoor had Marijn Veen al de openingstreffer van Alice Arnott ongedaan gemaakt. Op slag van rust verzilverde Yibbi Jansen een strafcorner. In het derde kwart pushte Jansen de bal tegen de plank en in het laatste kwart voerde Felice Albers de score nog verder op.

De hockeysters blijven aan kop in de Pro League en spelen woensdag en donderdag opnieuw in Amstelveen. Dan is Spanje de tegenstander. Daarna volgen nog twee duels met China.