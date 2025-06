ANWB verwacht komende dagen drukte bij Wegenwacht door warmte

DEN HAAG (ANP) - De ANWB verwacht dat het de komende dagen veel drukker wordt bij de Wegenwacht door het warme weer. Hoge temperaturen zorgen volgens de ANWB vaak voor technische problemen aan auto's, zoals startproblemen en problemen met de accu. De ANWB zet extra mensen in.

Vrijdag en in het weekend rekent de organisatie op "een flinke toename" in het aantal pechgevallen. Bovendien speelt mee dat wegen in de Randstad vanaf zondagmiddag worden afgesloten voor de NAVO-top, waardoor de wachttijd flink kan oplopen. Ook rond Amsterdam moeten weggebruikers mogelijk langer geduld hebben, door het feest op de A10. In kustgebieden en in grote steden zet de ANWB ook wegenwachten in op e-bikes en op motoren.

De ANWB adviseert weggebruikers om voldoende water mee te nemen en om de warmte voor vertrek te laten ontsnappen door de ramen of deuren even open te zetten. Verder krijgen weggebruikers het advies om de airco niet meer dan 6 graden lager dan de buitentemperatuur in te stellen.