ANWB verwacht veel vakantieverkeer op Europese wegen dit weekend

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 11:32
DEN HAAG (ANP) - De ANWB verwacht dit weekend opnieuw grote drukte op de Europese wegen door terugkerend en vertrekkend vakantieverkeer. Zaterdag wordt de drukste dag, waarschuwt de verkeersdienst.
In Frankrijk gaat het vooral knellen in het gebied rond Parijs op de A6 en de A10. Ook op onder meer de A7 tussen Lyon en Marseille en de A9 tussen Orange en de Spaanse grens wordt het aanschuiven. De langste files in Duitsland zullen ten zuiden van München en in het noorden rond Hamburg en Bremen staan. In Zwitserland wordt vooral bij de Gotthardtunnel en de San Bernardinotunnel vertraging verwacht. Ook in Oostenrijk en Italië moeten vakantiegangers op sommige plekken rekening houden met files.
