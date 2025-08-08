Rode Kruis: extreme zorgen over Gaza, kabinet moet optreden

Het Nederlandse Rode Kruis maakt zich "extreme zorgen" over "de gevolgen van het evacuatiebevel voor Gaza-Stad". Het Nederlandse kabinet moet zich inspannen om te zorgen dat burgers en hulpverleners beschermd zijn, zegt een woordvoerder.

Israël droeg burgers donderdagavond op om Gaza-Stad te verlaten. Een paar uur later werd het veiligheidskabinet van het land het eens over een militaire operatie om de stad in te nemen en meldde het kantoor van premier Benjamin Netanyahu dat de voorbereidingen daarvoor begonnen zijn.

In Gaza-Stad wonen 800.000 tot 900.000 mensen. Zij zouden nu richting een gebied in het zuiden van de Gazastrook moeten. "Zoveel mensen erbij is haast onmogelijk, er zijn daar geen huizen, geen tenten (tenten komen Gaza niet in), niet genoeg wc's, laat staan dat er hygiëne is", zegt het Rode Kruis. "De kans op ziekte-uitbraken is daardoor groot. Mensen zijn al uitgeput, angstig en ernstig ondervoed."