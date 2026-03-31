AP onderzoekt of UWV paspoortkopieën mocht opvragen

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of uitkeringsinstantie UWV paspoortkopieën mocht opvragen bij gemeenten. Het AD schreef eerder al over de kwestie.

De krant meldde dat het UWV in het kader van fraudeopsporing bij gemeenten pasfoto's had opgevraagd van inwoners. UWV legde daarop uit dat het gaat om kopieën van identiteitsbewijzen, waarvan alleen de foto nodig is voor het fraudeonderzoek.

Een woordvoerder van de AP laat dinsdag weten dat organisaties terughoudend moeten zijn met het opvragen van paspoortkopieën, omdat het gaat om persoonlijke informatie. "In dit geval zijn de kopieën volgens het UWV rechtstreeks bij gemeenten opgevraagd door medewerkers van de afdeling handhaving van het UWV", aldus de AP.

'Alleen echt noodzakelijk'

Soms mag zulke informatie wel degelijk worden opgevraagd, maar alleen als dat echt noodzakelijk is en het UWV geen andere opties had voor het opsporen van fraude. "De AP onderzoekt nu in hoeverre het opvragen van de scans aan deze voorwaarden voldoet", aldus de woordvoerder.

Op de eigen website legt het UWV uit dat een reden voor het opvragen van kopieën van identiteitsbewijzen met een foto kan zijn dat iemand vermoedelijk onterecht een uitkering krijgt. Een andere reden kan zijn dat iemand werkt zonder dat dit bekend is bij het UWV of de Belastingdienst.

"Als het noodzakelijk wordt geacht voor het onderzoek kan, voor het vaststellen van de identiteit van de cliënt, een kopie van een identiteitsbewijs waarop een foto van de cliënt staat worden opgevraagd bij de gemeente." Volgens het UWV zelf mag dit. De foto is nodig om vast te kunnen stellen dat het om de juiste persoon gaat. Volgens de uitkeringsinstantie gebeurt dit "enkele keren per jaar".