Slachtoffer brand Arnhemse binnenstad zal angst nooit vergeten

ARNHEM (ANP) - Op de eerste zittingsdag in de strafzaak over de brand in de Arnhemse binnenstad in maart vorig jaar heeft de rechtbank geluisterd naar persoonlijke slachtofferverklaringen. Daaruit bleek dat de gevolgen van de brand groot zijn.

Een van de slachtoffers vertelde dat ze 's nachts wakker werd in de woning boven de winkel SoLow, waar de brand ontstond. Het lukte haar door de hitte niet om de ramen open te maken. Door de rook heen is ze de trap afgelopen. "Eenmaal buiten was ik helemaal alleen", zei de vrouw. "Ik weet nog precies hoe stil en oorverdovend luid vuur kan zijn. Terwijl ik daar alleen was, stonden jullie te lachen op het balkon", zei ze tegen de verdachten van brandstichting.

"De brandweer kon mijn huis niet meer in. Als ik niet wakker was geworden om te vluchten, was ik er niet meer geweest", aldus de vrouw. "Al mijn spullen, alles waar mijn identiteit in zat, verbrandde die nacht. Het verdriet van wat verloren is gegaan, zal altijd blijven. Vooral de angst zal ik nooit meer vergeten."

'Verscheurd door aandacht'

Een onderneemster vertelde haar zaak in de Varkensstraat kwijt te zijn geraakt. Het was een atelier waar ze schilderijen verkocht. "Wekenlang had ik geen toegang tot mijn zaak en wist ik niet hoe ik inkomen kon genereren." Na enige tijd werd het haar duidelijk dat het niet meer rendabel bleek om de zaak in de bouwput voort te zetten. Haar moeder overleed een aantal weken na de brand. "Ik raakte verscheurd door de aandacht die ik aan mijn moeder wilde besteden, terwijl ik gelijktijdig gesprekken moest voeren met de huurbaas en de gemeente en de verzekering. De tijd die ik bij mijn moeder had willen zijn, krijg ik nooit meer terug."

De rechtbank ontving 21 schadeclaims van slachtoffers, die op dinsdagmiddag worden behandeld. De strafeisen volgen woensdagochtend.