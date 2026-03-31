Gerechtshof legt Rico de Chileen 13 jaar cel op in hoger beroep

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 14:31
SCHIPHOL (ANP) - Richard R. (52), alias Rico de Chileen, is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot dertien jaar cel voor het leidinggeven aan een criminele organisatie die liquidaties pleegde, handelde in drugs en geld witwaste. De rechtbank legde R. hiervoor in 2021 elf jaar cel op. "U was de spil in de organisatie, u was de leider", aldus het hof.
R. heeft bekend dat hij zich bezighield met ondergronds bankieren. De andere verdenkingen ontkent hij, of hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Het hof veroordeelt R. ook voor witwassen.
De Chileense Amsterdammer werd in oktober 2017 aangehouden in Chili en in 2018 uitgeleverd aan Nederland. Eind februari werd bekend dat R. ook vervolgd mag worden voor het voorbereiden van liquidaties.
