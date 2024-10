Apothekers staken in zuiden, aanloop naar landelijke actie

DEN BOSCH (ANP) - Enkele honderden medewerkers van apotheken in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland leggen donderdag het werk neer. Ze voeren de hele dag actie voor een betere cao. Het is de negende regionale staking. Op 12 november is er een landelijke actiedag, wanneer er tegen die tijd nog geen cao-akkoord is.

De vakbonden FNV en CNV en de werkgevers ruziën al enkele maanden over een nieuwe cao. De bonden willen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met 6 procent worden verhoogd. Ook moet het minimumloon omhoog. De apotheekbedrijven bieden 2 procent loonsverhoging vanaf 1 juli dit jaar en ongeveer 5 procent per 1 juli 2025. De werkgevers zeggen dat ze de salarissen wel meer zouden willen verhogen, maar dat ze daar geen geld voor hebben.

De bonden hielden eerder regionale stakingen in Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en Limburg. Volgens de vakbonden is het de eerste keer in de geschiedenis dat apotheekmedewerkers staken.