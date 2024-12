Bronnen Syrië: Rusland trekt zich terug, maar geeft bases niet op

TARTOUS (ANP/RTR) - Rusland trekt zijn strijdkrachten in Syrië terug van de frontlinies om zich te hergroeperen, maar Moskou wil zijn twee belangrijkste bases in het land niet opgeven na de val van president Bashar al-Assad. Dat hebben Syrische functionarissen laten weten.

Het einde van het Assad-regime, een bondgenoot van de Russen, heeft de toekomst van de Russische luchtmachtbasis in Latakia en de Russische marinebasis in Tartous aan de Middellandse Zee op losse schroeven gezet. Satellietbeelden van de luchtmachtbasis vrijdag lijken minstens twee Antonov AN-124's te tonen, een van de grootste vrachtvliegtuigen ter wereld. Minstens één toestel is inmiddels naar Libië gevlogen, zei een Syrische veiligheidsfunctionaris. Materieel wordt terug naar Moskou verscheept, en ook hooggeplaatste officieren van Assads leger zouden meevliegen.