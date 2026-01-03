ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Argentinië laakt regering Venezuela en roept op land te mijden

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 10:56
anp030126086 1
BUENOS AIRES (ANP) - De Argentijnse regering heeft de toestand in Venezuela als zeer ernstig bestempeld, maar heeft geen commentaar op de berichten over Amerikaanse aanvallen op dat land. De regering van president Javier Milei adviseert landgenoten opnieuw niet naar dat land te gaan, waar volgens Buenos Aires buitenlanders willekeurig worden opgepakt.
Volgens het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken weigeren de Venezolaanse autoriteiten consulaire hulp toe te laten en staan zij geen enkele vorm van bijstand voor opgesloten gevangenen toe.
Milei is een bondgenoot van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Die heeft naar eigen zeggen bij militaire aanvallen op Venezuela de Venezolaanse leider Nicolás Maduro gevangen genomen en het land uit gevlogen.
loading

POPULAIR NIEUWS

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

anp020126097 1

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Loading