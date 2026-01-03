Argentinië laakt regering Venezuela en roept op land te mijden

BUENOS AIRES (ANP) - De Argentijnse regering heeft de toestand in Venezuela als zeer ernstig bestempeld, maar heeft geen commentaar op de berichten over Amerikaanse aanvallen op dat land. De regering van president Javier Milei adviseert landgenoten opnieuw niet naar dat land te gaan, waar volgens Buenos Aires buitenlanders willekeurig worden opgepakt.

Volgens het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken weigeren de Venezolaanse autoriteiten consulaire hulp toe te laten en staan zij geen enkele vorm van bijstand voor opgesloten gevangenen toe.

Milei is een bondgenoot van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Die heeft naar eigen zeggen bij militaire aanvallen op Venezuela de Venezolaanse leider Nicolás Maduro gevangen genomen en het land uit gevlogen.