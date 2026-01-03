ECONOMIE
Minister Van Weel: situatie Venezuela nog onduidelijk

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 10:53
anp030126085 1
DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) volgt de ontwikkelingen in Venezuela "op de voet" laat hij weten op X. "De situatie in Caracas is nog onduidelijk", aldus de VVD-bewindsman, die niet ingaat op de claim van de Amerikaanse president Donald Trump dat de Venezolaanse leider Nicolás Maduro is opgepakt.
Van Weel zegt in contact te staan met de ambassade in Venezuela, met Defensie en met de Caribische landen. "Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de veiligheid van Nederlanders in Venezuela en van het Koninkrijk."
Loading