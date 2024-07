Argentinië ontslaat staatssecretaris na oproep excuses Messi

BUENOS AIRES (ANP) - De Argentijnse president Javier Milei heeft zijn staatssecretaris van Sport Julio Garro ontslagen. Garro suggereerde dat aanvoerder Lionel Messi zijn excuses zou moeten aanbieden voor een racistisch lied dat spelers van het Argentijnse nationale elftal zongen over Fransen van Afrikaanse afkomst.

Milei's kantoor laat op X weten dat geen enkele regering het Argentijnse nationale team of andere burgers "kan dicteren wat te zeggen, wat te denken of wat te doen". "Om deze reden is Julio Garro niet langer staatssecretaris van Sport."

De Argentijnse voetballer Enzo Fernández deelde beelden van het incident op sociale media. Daarop was te zien dat zowel hij als andere spelers het liedje zongen, nadat zij de finale van de Copa América hadden gewonnen. Het liedje dateert van na de gewonnen WK-finale van 2022 tegen Frankrijk.

Fernández heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Wereldvoetbalbond FIFA doet onderzoek en Chelsea, de club van Fernández, is een interne strafprocedure gestart.