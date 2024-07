Reddingsdiensten roepen zwemmers op niet alleen water in te gaan

IJMUIDEN (ANP) - De KNRM en Reddingsbrigade Nederland roepen met de zomerse temperaturen zwemmers op niet alleen het water in te gaan. "We zien helaas toch nog vaak dat iemand alleen aan het zwemmen is en in de problemen komt", zegt een woordvoerder van de Reddingsbrigade. "Dan heb je een groot probleem, want vaak kan dan niemand hulp voor je halen of je komen redden." De reddingsdiensten adviseren samen met andere volwassenen te zwemmen of ergens verkoeling te zoeken waar toezicht is.

De hulpdiensten maken zich met de huidige warme dagen op voor drukte. Waar het de afgelopen weken door het slechte weer relatief rustig was aan de Nederlandse kust en de binnenwateren, houden de reddingsdiensten er dit weekend rekening mee dat ze vaker in actie moeten komen voor zwemmers of vaartuigen die in de problemen raken, gewonde strandgangers of kinderen die kwijt zijn.

Naar verwachting trekken duizenden Nederlanders de komende dagen naar de kust of andere recreatiegebieden om verkoeling te zoeken. De KNRM zet in principe geen extra mensen in om het warme weer, zegt een woordvoerder. "Onze vrijwilligers zijn altijd 24/7 beschikbaar. Wel houden we er rekening mee dat de kans op incidenten toeneemt omdat meer mensen verkoeling zoeken, daar stellen onze mensen zich op in."

'Wedstrijdspanning'

Bij Reddingsbrigade Nederland zorgt het warme weer voor "gezonde wedstrijdspanning", aldus de zegsman. "Ik weet dat er brigades zijn die de EHBO-voorraden extra checken en nagaan of de roosters op orde zijn. Maar het is nu hoogseizoen, dus in principe zijn ze daar in algemene zin op voorbereid."

De KNRM raadt strandgangers aan genoeg te drinken en rekening te houden met het koude zeewater. "Omdat we uit een koudere periode komen, is de zee nog relatief koud. Als je te snel het water in springt, zou je een coldwatershock kunnen krijgen, een soort verstijving van het lichaam." Ook wordt aangeraden de omgeving te scannen en weg te blijven van muien. "En stel dat er aflandige wind vanaf het strand waait, ga dan niet met drijfmiddelen het water in. Want dan ben je voor dat je het weet in Engeland."

De Reddingsbrigade benadrukt dat mensen niet moeten zwemmen op plekken waar dat verboden is, bijvoorbeeld in rivieren waar grote schepen varen, of bij sluizen en bruggen. Bruggen zijn vooral bij jongeren populair om vanaf te springen. "Elk jaar zien we zware ongevallen doordat de lol net groter is dan de veiligheid. Zoek dat risico niet op, maar ga naar een zwemplas of recreatiegebied."