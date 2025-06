PARIJS (ANP) - Discuswerpster Jorinde van Klinken is opnieuw als tweede geëindigd bij een wedstrijd uit de Diamond League. De 25-jarige Nederlandse kwam in Parijs tot een afstand van 66,42 meter. Dat was tot dusverre haar beste prestatie van dit seizoen. De zege ging naar de Amerikaanse Valarie Allman met 67,56 meter.

Zondag moest Van Klinken in Stockholm ook genoegen nemen met de tweede plaats. Toen gooide ze de discus 64,33 meter ver. Alleen de Duitse Kristin Pudenz was toen beter (64,85).