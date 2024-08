Arrestaties om brandbare voorwerpen huis loodgieter Vlaardingen

VLAARDINGEN (ANP) - Twee mensen zijn aangehouden voor het plaatsen van brandbare voorwerpen voor de deur van de woning van de langdurig bedreigde Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen, die inmiddels is overleden. De politie meldt dat het tweetal, dat wordt verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van de voorwerpen, werd aangehouden in een auto op de A4.

De voorwerpen werden woensdag rond 05.30 uur aangetroffen voor de deur van de woning aan de Greta Hofstralaan. Er is niets geëxplodeerd en er zijn geen gewonden, aldus de politie. In de woning waren volgens een woordvoerder wel mensen aanwezig.

Tot nu toe zijn ruim twintig aanslagen of pogingen tot geweld gepleegd op de woning en eigendommen van Van Uffelen. Zijn woning werd daarom gesloten, waardoor de man en zijn gezin het huis niet meer in mochten. Begin juli konden zij weer naar huis nadat de burgemeester de sluiting van het pand niet had verlengd.

Maandag maakte advocaat Richard Korver namens de nabestaanden bekend dat Van Uffelen was overleden, vermoedelijk door een medische oorzaak.