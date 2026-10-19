Artsen stappen op bij strengste AZC omdat de zorg niet deugt

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt in het strengste asielzoekerscentrum van Nederland, de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen, ook asielzoekers met ernstige psychiatrische aandoeningen op. Bij de opening van de HTL gold dat bewoners met psychiatrische problematiek er niet thuishoorden. Dat uitgangspunt is nu opgerekt: psychiatrische problematiek kan een belemmering zijn voor plaatsing, maar hoeft dat niet te zijn.

Daardoor worden ook asielzoekers met ernstige psychische klachten in de HTL geplaatst, blijkt uit gesprekken met betrokken artsen en interne stukken waarover NRC beschikt. Volgens artsen leidt dat regelmatig tot verslechtering van hun gezondheidstoestand en worden medische bezwaren tegen plaatsingen geregeld van tafel geschoven door COA.

Het afgelopen jaar zijn drie artsen bij de HTL gestopt. Dat deden ze, vertellen ze aan NRC, omdat ze zich niet konden vinden in het COA-beleid. Volgens hen worden in Hoogeveen steeds vaker asielzoekers met ernstige psychiatrische problemen geplaatst, terwijl deze opvang daar ongeschikt voor is