ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Artsen stappen op bij strengste AZC omdat de zorg niet deugt

Samenleving
door Nina van der Linden
ANP-570957887
Volg ons op Google Nieuws
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt in het strengste asielzoekerscentrum van Nederland, de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen, ook asielzoekers met ernstige psychiatrische aandoeningen op. Bij de opening van de HTL gold dat bewoners met psychiatrische problematiek er niet thuishoorden. Dat uitgangspunt is nu opgerekt: psychiatrische problematiek kan een belemmering zijn voor plaatsing, maar hoeft dat niet te zijn.
Daardoor worden ook asielzoekers met ernstige psychische klachten in de HTL geplaatst, blijkt uit gesprekken met betrokken artsen en interne stukken waarover NRC beschikt. Volgens artsen leidt dat regelmatig tot verslechtering van hun gezondheidstoestand en worden medische bezwaren tegen plaatsingen geregeld van tafel geschoven door COA.
Het afgelopen jaar zijn drie artsen bij de HTL gestopt. Dat deden ze, vertellen ze aan NRC, omdat ze zich niet konden vinden in het COA-beleid. Volgens hen worden in Hoogeveen steeds vaker asielzoekers met ernstige psychiatrische problemen geplaatst, terwijl deze opvang daar ongeschikt voor is

Lees ook

Waarom Nederland uitgeprocedeerde jongeren niet zomaar kan uitzettenWaarom Nederland uitgeprocedeerde jongeren niet zomaar kan uitzetten
Asielaanvragen dalen hard in Nederland, en kans op inwilliging keldert nog snellerAsielaanvragen dalen hard in Nederland, en kans op inwilliging keldert nog sneller
Zoveel kan de Ceuta-crisis de Nederlandse belastingbetaler kostenZoveel kan de Ceuta-crisis de Nederlandse belastingbetaler kosten
168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood168 miljoen belastinggeld: de hotelketen die profiteerde van de opvangnood
loading

POPULAIR NIEUWS

jesse klaver vreesde voor leven tijdens protesten in ethiopie1638457943

SGP en JA21 dreigen af te haken: daarmee komt ruim €10 extra per volle tank benzine op 1 januari dichterbij

IMG_5079

In Duitsland 6 weken, in België 4, hier 104: nergens in Europa word je zo lang doorbetaald bij ziekte

7171739c-7a94-4114-b765-70557243a97c

Een auto cadeau van je ouders? Dit zijn de regels voor de schenkbelasting

Scherm­afbeelding 2026-10-18 om 08.22.12

Dochter Emile Ratelband biedt 2.500 euro voor tip over haar vader

snelrijdende-auto-ai

Bij welke snelheid rijdt je auto het zuinigst? Waarom 90 km/u geen vaste regel is

adobestock_1108565116

Papiervisjes in huis? Waarom een schone woning ze niet tegenhoudt

Loading