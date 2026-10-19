Je huis beveiligen met €100, €500 of €1.000: waar begin je?

Een camera naast de voordeur is zichtbaar. Een zwakke achterdeur valt minder op. Wie geld uitgeeft aan woningbeveiliging doet er daarom goed aan eerst de toegang tot het huis te bekijken, en daarna pas het boodschappenlijstje met apparaten.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen legt de nadruk op onder meer goedgekeurd hang-en-sluitwerk, verlichting en toegankelijkheid. Een erkend bedrijf kan de woning beoordelen en adviseren over welke maatregelen nodig zijn.

Met €100, €500 of €1.000 kun je verschillende prioriteiten stellen. De onderstaande bedragen zijn budgetkaders, geen gecontroleerde winkelprijzen, offertes of garantie dat een maatregel voor dat bedrag kan worden uitgevoerd.

Budget €100: kijk eerst waar de zwakke plek zit

Loop bereikbare deuren en ramen na. Sluiten ze goed? Is bestaande buitenverlichting bruikbaar? En welke plekken zijn vanaf buiten gemakkelijk bereikbaar? Sloten, verlichting en toegangsmogelijkheden zijn ook onderdelen die PKVW-experts controleren.

Gebruik een beperkt budget niet automatisch voor de goedkoopste camera. Bepaal eerst of een klein onderdeel kan worden verbeterd, of dat het verstandiger is het bedrag te reserveren voor een grotere, noodzakelijke ingreep.

Blijkt een belangrijk slot of een deur ongeschikt, vraag dan advies in plaats van te veronderstellen dat een kleine aankoop het probleem oplost. Voor passend hang-en-sluitwerk kan beoordeling van de bestaande situatie nodig zijn.

Budget €500: laat één duidelijke prioriteit bepalen

Bij een groter budget is een gerichte aanpak mogelijk, maar wat er daadwerkelijk past, hangt af van de woning en de offerte. Vraag een erkend bedrijf om aan te geven welke toegang als eerste aandacht verdient en welke onderdelen bij elkaar moeten passen. De politie adviseert om zaken te doen met een erkende installateur.

Laat de offerte uitsplitsen in materiaal, arbeid en eventuele bijkomende kosten. Zo zie je of je budget vooral naar een noodzakelijke verbetering gaat of naar extra functies.

Koop niet op eigen houtje een verzameling sloten en beslag zonder te controleren of die geschikt zijn voor de betreffende deur of het raam. Voor het keurmerk gaat het om passende, goedgekeurde voorzieningen aan de relevante toegangen.

Budget €1.000: bekijk de woning als geheel

Met meer financiële ruimte is het zinvol om meerdere bereikbare toegangen in samenhang te laten beoordelen. Alleen een verbeterde voordeur betekent nog niet dat andere toegankelijke deuren of ramen voldoende beveiligd zijn. De PKVW-eisen gaan onder meer over bereikbare deuren, ramen en lichtkoepels, en over verlichting bij bereikbare buitendeuren.

Vraag welke combinatie van maatregelen binnen het budget uitvoerbaar is. Laat ook vastleggen wat nog niet wordt aangepakt. Een volledig keurmerkcertificaat is niet automatisch inbegrepen omdat je € 1.000 besteedt.

En als je huurt?

Neem contact op met de verhuurder of woningcorporatie voordat je een ingrijpend plan uitvoert. PKVW adviseert huurders te informeren naar mogelijkheden voor vergoeding van extra beveiligingsmaatregelen. Ook kan er lokaal een subsidieregeling zijn; dat moet je bij de gemeente navragen.

Camera of beter slot?

Behandel elektronische extra's niet als vervanging van een controle van de fysieke beveiliging. De officiële preventieadviezen noemen juist goed hang-en-sluitwerk en verlichting als belangrijke onderdelen. [web:4][web:11]

De beste eerste aankoop is daarmee niet voor elke woning hetzelfde. Begin bij de zwakste bereikbare toegang en bepaal daarna welke verbetering je budget werkelijk toelaat.