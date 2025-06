Artsen zonder Grenzen eist ontmanteling van GHF-organisatie

GENÈVE (ANP) - Artsen zonder Grenzen (AzG) roept op tot de onmiddellijke ontmanteling van de Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die voedsel moet distribueren in Gaza. De hulporganisatie noemt het Israëlisch-Amerikaanse programma een "slachtpartij die zich voordoet als humanitaire hulp".

De hulp is ontoegankelijk voor "vrouwen, kinderen, ouderen en mensen met beperkingen". Bovendien raken mensen gewond of komen ze om in de chaos rond de centra, schrijft AzG. "En toch wordt vanuit een internationale gemeenschap, die zich kennelijk heeft geschikt in een rol van het toelaten van een campagne die genocidale patronen laat zien, nog nauwelijks met schouderophalen gereageerd, laat staan met een veroordeling. Dit mag niet zo doorgaan."

De artsen van AzG komen iedere dag in aanraking met doden en gewonden die voedsel probeerden te halen bij GHF. De organisatie meldt al 500 doden en 4000 gewonden rond GHF-hulpposten.