Nationaal Hitteplan vanaf zondag voor Limburg en Noord-Brabant

Het Nationaal Hitteplan is vanaf zondag van kracht voor Limburg en Noord-Brabant. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt vrijdag na overleg met het KNMI te hebben besloten het hitteplan voor de twee provincies te activeren. Mogelijk wordt de activering van het Nationaal Hitteplan begin volgende week uitgebreid naar het hele land.

Met het Nationaal Hitteplan waarschuwt het RIVM mantelzorgers en (zorg)professionals voor de aanhoudende hitte. De laatste keer dat het Nationaal Hitteplan van kracht was, was van 10 tot en met 16 augustus 2022, meldt een woordvoerder van het RIVM. Volgens haar is een belangrijk criterium aanhoudende hitte van vier dagen of langer, waarbij het ook in de nachten heet is. Dat het hitteplan al zo lang niet meer van kracht was, betekent volgens haar dus niet dat het de afgelopen jaren niet zo warm werd. Maar als het een kortere periode heet is of als het in de nachten afkoelt, geldt het niet, zegt ze.