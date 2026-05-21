Asielminister: gemeenten verplichten tot spoedopvang kan niet

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink heeft niet de bevoegdheid om een "juridisch dwingende maatregel" te nemen waardoor een gemeente noodopvangplekken voor asielzoekers moet regelen. Dat zei hij woensdagochtend naar aanleiding van het bericht dat het aanmeldcentrum in Ter Apel dinsdagavond niet iedereen een slaapplek kon bieden.

Door de spreidingswet kan de bewindsman gemeenten wel verplichten om asielzoekers op te vangen. Maar omdat deze wet van toepassing is op langdurige opvangplekken, heeft het volgens de CDA'er geen zin om deze bevoegdheid te gebruiken om snel slaapplekken te regelen.

Dinsdag konden ongeveer vijftig asielzoekers niet meer terecht in Ter Apel. Die konden uiteindelijk voor een nacht terecht bij buurgemeente Stadskanaal. De minister herhaalt zijn beroep op alle gemeenten om snel met plekken te komen. Meer zegt hij niet te kunnen doen. De minister heeft ook zelf contact met gemeenten met dit dringende verzoek, al zegt hij niet precies welke.