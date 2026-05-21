Recordaantal klimmers bereikt top Mount Everest vanuit Nepal

KATHMANDU (ANP/RTR) - Een recordaantal van 274 bergbeklimmers heeft op dezelfde dag de top van de Mount Everest vanuit de Nepalese zijde bereikt, zegt EOA-Nepal, een organisatie voor bergbeklimming. Het vorige record van 223 is van 22 mei 2019.

De organisatie houdt rekening met een nog hoger record, omdat mogelijk niet alle klimmers hebben gemeld dat zij op de bergtop zijn geweest. Het ministerie van Toerisme meldt op basis van voorlopige informatie dat het ging om meer dan 250 personen.

De bijna 8849 meter hoge berg kan ook vanuit Tibet worden beklommen. Organisatoren van expedities naar de top zeggen dat de Chinese autoriteiten dit jaar geen vergunningen daarvoor hebben afgegeven. Nepal geldt als het populairdere land voor de beklimming van 's werelds hoogste berg.

Volgens Guinness World Records was 23 mei 2019 de dag waarop de meeste mensen de bergtop bereikten vanuit zowel Nepal als China. Het ging toen om 354 personen.