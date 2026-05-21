Duits handelsoverschot met VS daalt door importheffingen Trump

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 12:05
WIESBADEN (ANP/DPA) - Het Duitse handelsoverschot met de Verenigde Staten is in het eerste kwartaal van dit jaar afgenomen door de hogere handelstarieven die de Amerikaanse president Donald Trump heeft opgelegd. Van een handelsoverschot is sprake wanneer een land meer goederen en diensten verkoopt aan het buitenland dan dat het koopt.
Het handelsoverschot in het eerste kwartaal van 2026 bedroeg 12,4 miljard euro, meldde het Duitse statistiekbureau Destatis. Dat is een daling van 30,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.
Duitse fabrikanten leverden in de eerste drie maanden van dit jaar voor 36,2 miljard euro aan goederen aan de VS, een daling van 12,1 procent ten opzichte van vorig jaar. De import uit de VS steeg daarentegen met 1,9 procent tot 23,8 miljard euro. Duitsland, de grootste economie van Europa, heeft al meer dan dertig jaar jaarlijkse exportoverschotten in de handel met de VS.
