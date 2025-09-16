Asielministers gaan ondanks waarschuwing door met fors bezuinigen

DEN HAAG (ANP) - Asielministers David van Weel (VVD) en Mona Keijzer (BBB) gaan ondanks meerdere waarschuwingen van de Algemene Rekenkamer door met flinke bezuinigingen op de asielopvang in 2027. In dat jaar hebben de demissionaire ministers daarvoor 922 miljoen euro gereserveerd, een flinke daling ten opzichte van de 4,2 miljard euro die voor 2026 is begroot. Dat terwijl het ministerie verwacht dat het aantal asielzoekers dat wordt opgevangen juist stijgt in 2027.

In 2024 schreef de Rekenkamer over de miljoenennota van dat jaar dat de bezuinigingen in 2027 "geen gelijke tred" hielden met de daling van het aantal opgevangen asielzoekers.

Dat is in de nieuwe begroting die is gepresenteerd op Prinsjesdag niet opgelost. Het ministerie houdt er rekening mee dat het aantal asielzoekers in locaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stijgt van afgerond 104.000 in 2026 naar 124.000 in 2027, een toename van circa 20 procent. Dat terwijl het demissionaire kabinet van plan is om de uitgaven aan de asielopvang in 2027 te laten dalen met 78 procent.