FBI-baas Patel: geen bewijs dat Epstein jonge vrouwen doorspeelde

WASHINGTON (AFP) - Er zijn geen tastbare bewijzen dat de van sekshandel verdachte Jeffrey Epstein jonge vrouwen toespeelde aan anderen. Dat antwoordde FBI-directeur Kash Patel dinsdag op vragen van de juridische commissie van de Amerikaanse Senaat. Patel wordt daar gehoord over zijn handelen als FBI-baas in diverse zaken.

De zeer vermogende Epstein, die banden onderhield met onder meer president Donald Trump, overleed in 2019 in zijn cel als gevolg van zelfdoding. Hij was in afwachting van zijn proces en werd verdacht van sekshandel met minderjarige meisjes.

Over de zaak is de laatste tijd veel te doen. In augustus nog blokkeerde een rechter de vrijgave van documenten uit de zaak. Toen deze 33.000 stukken begin september alsnog werden vrijgegeven, bleken deze weinig nieuwe informatie te bevatten.

Patels aanstelling is allerminst onomstreden. Volgens critici zou hij een voor het Witte Huis gunstig personeelsbeleid voeren. Patel hintte daar dinsdag op en zei te "blijven zitten waar hij zit".