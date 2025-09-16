B&B Vol liefde: Richard reageert op breuk tussen Eveline en Bart

Vlak voor de reünie dacht menig kijker nog dat het wel snor zat tussen Eveline en Bart, maar toen de twee op de bank van Leonie plaatsnamen was meteen duidelijk: daar is iets voorgevallen. Richard, die uiteindelijk als laatste werd weggestuurd uit de Italiaanse B&B, had al iets eerder door dat het niet meer boterde tussen de twee.

"Ik voelde wel al aan dat het niet helemaal lekker ging, maar ik had niet verwacht dat ze al iemand anders had ontmoet met wie ze hele duidelijke toekomstplannen heeft", zegt Richard over Eveline, die in de uitzending doodleuk aan Bart liet weten dat ze een ander had met wie ze ook al een pand had gekocht. "Ik had met Bart te doen. Ik denk dat hij misschien nog wel hoop had. Ik had het wel zo netjes gevonden als ze hem had ingelicht", aldus Richard tegen Veronica Superguide.

Hij had bij aankomst in de B&B al snel door dat Eveline met haar gedachten bij een andere man zat. "Bart kwam al snel ter sprake, dat ze daar toch wel serieuze gevoelens voor had. Ik merkte ook dat ze veel contact met hem had en dat er bij mij flink de rem op zat. Al gaf ze soms ook aan dat ze twijfelde tussen Bart en mij."

Maar toen Bart terugkwam, was het meteen duidelijk. "Toen hij uit de auto stapte en Eveline op hem af liep, zag ik gelijk dat ze voor hem ging."