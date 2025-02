Asielzoekers naar andere locaties, druk in Ter Apel verminderd

TER APEL (ANP) - De druk op de opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel is iets verminderd. Dat komt volgens een COA-woordvoerster doordat donderdag en eerder in de week veel asielzoekers uitgestroomd zijn naar andere locaties in het land. Hierdoor sliepen afgelopen nacht 1901 mensen bij het Groningse aanmeldcentrum.

Op meerdere plekken in het land openden nieuwe opvanglocaties. Zo konden sinds maandag statushouders terecht op een voormalig vakantiepark in Holten. Hierdoor konden asielzoekers weer doorschuiven en konden ook meer mensen weg uit het azc in Ter Apel, legde de woordvoerster vrijdag uit.

Een week lang dreigden in het Noorden meer dan 2000 mensen te overnachten. Het COA zou dan voor het eerst de hoge boete van 50.000 euro aan de gemeente Westerwolde moeten betalen. Sinds die dwangsom is verhoogd, is het nog gelukt om onder het afgesproken maximumaantal asielzoekers in Ter Apel te blijven.

Desondanks blijft het volgens een COA-woordvoerster spannend of ook de komende tijd genoeg plekken in andere asielzoekerscentra gevonden worden om nieuw binnengekomen vreemdelingen naartoe te brengen. De noodopvanglocatie in Peize staat nog altijd klaar om, als dat nodig is, mensen daar voor een nacht op te vangen. Overdag zijn die mensen dan in Ter Apel, maar ook dan moet het COA gaan betalen als er meer dan 2000 mensen zijn. Te veel mensen zorgen voor druk en overlast op het terrein en in de omgeving, voor zowel medewerkers als bewoners van het azc en het dorp.