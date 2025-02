Bonden dreigen met acties gemeenteambtenaren, overleg cao geklapt

UTRECHT (ANP) - Medewerkers van gemeenten gaan binnenkort mogelijk acties voeren, waarschuwen FNV en CNV. De vakbonden zeggen dat de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de lokale ambtenaren zijn afgebroken. "We gaan met onze achterban in overleg en komen zo snel mogelijk terug met een actieplan. Wie niet horen wil, moet maar voelen", stelt CNV.

CNV zegt dat de gemeenten een loonsverhoging van 6,1 procent over twee jaar hebben aangeboden. Volgens de bond is dat "al niet eens genoeg om de inflatie bij te houden", wat zou neerkomen op minder koopkracht voor de ambtenaren.

Bij de cao-onderhandelingen van twee jaar geleden legden gemeenteambtenaren het werk neer. In steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht werd bijvoorbeeld geen vuil opgehaald.

De Utrechtse wethouder Rachel Streefland, die namens de gemeenten onderhandelde, noemt de kritiek van de bonden onbegrijpelijk. "Het is een uitermate serieus loonbod waarmee we zekerheid geven aan onze mensen in zeer onzekere financiële tijden voor de gemeenten. Het nieuwe loonbod en de verbeterde voorstellen bieden werkgevers een goed en nog completer pakket met afspraken."