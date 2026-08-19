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Australië ontbiedt ambassadeur Israël om onderzoek hulpverleners

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 1:59
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CANBERRA (ANP) - Australië ontbiedt de Israëlische ambassadeur nadat Israël zei geen verder onderzoek te gaan doen naar de dood van zeven hulpverleners van World Central Kitchen in Gaza. Onder hen was een Australiër.
Volgens Australië bleek al eerder dat de aanvallen op de hulpverleners het resultaat waren van "ernstige schendingen van de IDF-procedures, verkeerde identificatie en fouten in de besluitvorming". Israël zei woensdag echter dat er geen aanwijzingen voor "strafbaar wangedrag" waren gevonden.
"Democratieën streven naar en accepteren hogere standaarden", aldus het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Het land zegt diep verontwaardigd te zijn over de conclusie, die "ernstig tekortschiet ten opzichte van de verantwoordelijkheid" die het land verwacht.
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