Als je vader of moeder overlijdt, staat de AOW van die maand vaak al op de rekening. Dat geld is niet van jou. Laat je het staan of gebruik je het, dan kan er jaren later een flinke rekening komen. Dat geldt zelfs als je de erfenis hebt verworpen, zo blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel. Hieronder lees je hoe het zit en wat je meteen moet regelen.

Bijna vijf jaar AOW na het overlijden

Volgens Dagelijkse Standaard overleed de moeder in 2020 in Turkije. Haar AOW werd toch doorbetaald tot en met januari 2025. Haar zoon kon bij de bankrekening. Van die rekening werden onder meer de vaste lasten betaald van de woning waarin hij woonde.

De Telegraaf schreef op 11 september al dat het overlijden vijf jaar verborgen was gebleven en dat de zoon de woning van zijn moeder in Deventer gebruikte. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) vordert nu €64.735,91 van hem terug.

Waarom de verworpen erfenis hem niet hielp

Wie een erfenis verwerpt, krijgt daar niets uit. In principe hoef je dan ook de schulden in die erfenis niet te betalen. Daarom beriep de zoon zich op de verwerping. Maar de rechter keek naar iets anders: het geld kwam pas binnen nadat zijn moeder was overleden. Het was dus geen schuld die zij bij haar dood achterliet.

Volgens de rechtbank telde vooral dat de zoon zelf voordeel had van de betalingen die hij niet had mogen krijgen. Het geld was in zijn eigen vermogen terechtgekomen. Op één punt kreeg hij wel gelijk: het besluit van de SVB was eerst niet goed onderbouwd. Toch blijft de terugvordering van het volledige bedrag staan.

Geld dat er op de dag van overlijden al stond, telt anders dan AOW die daarna nog binnenkomt.

Zo werkt de AOW na een overlijden

De AOW stopt op de dag na het overlijden. Dat geldt ook voor de inkomensondersteuning en het vakantiegeld. Vaak is de AOW voor de hele maand dan al overgemaakt, legt ASN Bank uit. Het deel na de sterfdag moeten de nabestaanden terugbetalen. De SVB trekt dat af van het vakantiegeld en van de eenmalige overlijdensuitkering. Is dat niet genoeg, dan maken de nabestaanden het verschil zelf over.

De overlijdensuitkering is één maand AOW plus het vakantiegeld over die maand. Een echtgenoot of echtgenote krijgt die vanzelf. Ben je geen partner van de overledene, dan staat in de brief van de SVB of jij er recht op hebt.

Wanneer jij het overlijden zelf moet doorgeven

Bij een gewoon overlijden in Nederland hoef je niets te doen. Zodra er iets buitenlands aan de situatie is, ligt de verantwoordelijkheid wel bij jou. De SVB maakt dit onderscheid:

Woonde je ouder in Nederland en overleed hij of zij ook hier? Dan meldt de gemeente het overlijden aan de SVB.

Woonde je ouder in Nederland, maar overleed hij of zij in het buitenland, bijvoorbeeld op vakantie? Dan moet jij het overlijden binnen 4 weken aan de SVB doorgeven.

Woonde je ouder in het buitenland? Geef het overlijden dan binnen 6 weken door, het liefst zo snel mogelijk.

Je kunt het overlijden doorgeven via Mijn SVB of met het formulier voor wijzigingen. Ben je geen partner van de overledene, dan kan het ook telefonisch, meldt Nederland Wereldwijd. Hoe eerder de SVB het weet, hoe eerder de betaling stopt.

Pas op met de bankrekening van je ouder

Er is nog een valkuil. Je kunt een erfenis per ongeluk zuiver aanvaarden, bijvoorbeeld door geld van de overledene op je eigen rekening te zetten, ook als dat maar tijdelijk is. Dat meldde de NOS in 2024. Wie zuiver aanvaardt, moet schulden bij de SVB terugbetalen, ook als die hoger zijn dan wat de erfenis waard is.

Vaak kunnen we de schuld verrekenen met het vakantiegeld of de mogelijke eenmalige overlijdensuitkering (in geval van AOW) - Een woordvoerder van de SVB tegen de NOS (2024)

Lukt verrekenen niet, dan spreekt de SVB volgens dezelfde woordvoerder een betalingsregeling af. Beslag op inkomen is de allerlaatste stap. Let ook op de erfbelasting. AOW die de SVB na het overlijden nog overmaakt, hoort bij de erfenis. Wat je moet terugbetalen, is een schuld van de erfenis en mag je daarom aftrekken, schrijft Infotaris.

Wat je nu kunt doen