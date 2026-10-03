Heb je een mobiel abonnement bij KPN of Vodafone? Dan ben je sinds 1 oktober meer kwijt. Beide providers hebben hun jaarlijkse inflatiecorrectie van 3,3 procent doorgevoerd, meldt iPhoned. Het gaat per maand om kleine bedragen, maar wie al jaren bij dezelfde provider zit, betaalt vaak flink meer dan nodig.

Veel klanten merken het pas als de nieuwe rekening binnenkomt. Bij Vodafone staat de nieuwe prijs op de factuur over oktober.

Voor wie de verhoging geldt

Niet iedereen gaat meer betalen. Bij KPN geldt de verhoging voor abonnementen die vóór 1 juli 2026 zijn afgesloten. Ook wie zijn abonnement vóór die datum heeft verlengd, kan ermee te maken krijgen, schrijft iPhoned. Bij Vodafone gaat het om particuliere abonnementen die vóór 1 juli zijn afgesloten of verlengd. Ben je daarna ingestapt, dan blijft je maandbedrag gelijk. Voor zakelijke klanten gelden deels andere voorwaarden.

Beide providers baseren het percentage op de inflatie over 2025, zoals die door het CBS is vastgesteld. Volgens Android Planet past KPN de prijzen van mobiele diensten elk jaar op 1 oktober aan. KPN-klanten met internet en tv kregen in juli al een verhoging van 3,3 procent op die abonnementen.

Zoveel kost het je per jaar

KPN rekent de 3,3 procent over het basisbedrag van je mobiele abonnement, min een eventuele korting die tijdens de looptijd geldt. Extra bundels en sommige andere kosten vallen erbuiten. Bij Vodafone blijven extra opties en de toestellening gelijk, meldt De Dagelijkse Standaard. Omgerekend komt het hierop neer:

Abonnement van €20 per maand: €0,66 per maand extra, bijna €8 per jaar

Abonnement van €30 per maand: €0,99 per maand extra, bijna €12 per jaar

Abonnement van €40 per maand: €1,32 per maand extra, bijna €16 per jaar

Dat lijkt weinig, maar het stapelt. Heb je al jaren hetzelfde abonnement, dan zitten eerdere correcties al in je maandbedrag en komt deze 3,3 procent daar bovenop. Volgens De Prijsvergelijker betaalt wie in 2020 instapte bij de grote providers inmiddels 25 tot 30 procent meer voor hetzelfde abonnement.

De verhoging zelf kost je een tientje tot twintig euro per jaar. Wie te veel betaalt voor zijn bundel, laat vaak een veelvoud daarvan liggen.

Gratis opzeggen kan meestal niet

Overstappen omdat de prijs omhooggaat? Zolang je contract loopt, kan dat meestal niet zonder kosten. Bij KPN staat de jaarlijkse inflatiecorrectie in de algemene voorwaarden en geeft die je geen recht om tussentijds op te zeggen, schrijft Android Planet. Vodafone zegt hetzelfde:

De inflatiecorrectie is geen geldige reden om je abonnement kosteloos op te zeggen voor het einde van je contract. - Vodafone, geciteerd door De Dagelijkse Standaard

Dat recht krijg je pas als een provider de prijs méér verhoogt dan de inflatie, of andere voorwaarden in jouw nadeel verandert. Volgens De Prijsvergelijker moet de provider je dan zelf laten weten dat je mag opzeggen. Is je looptijd al voorbij? Dan kun je per maand weg.

Hier zit de echte besparing

Het grote geld zit niet in de 3,3 procent, maar in het verschil tussen jouw abonnement en wat er nu op de markt is. De Prijsvergelijker noemt sim-only-abonnementen met 10 GB of meer vanaf 5 euro per maand bij een contract van 24 maanden, en onbeperkt data vanaf 16,50 euro per maand. Betaal je rond de 30 euro voor een bundel die je niet opmaakt, dan bespaar je met sim-only al snel meer dan 200 euro per jaar, rekent de site.

KPN en Vodafone zijn niet de enige. Simyo voert per 1 oktober ook een inflatiecorrectie van 3,3 procent door, Tele2 deed dat al in juli. Overstappen naar een andere provider is dus geen garantie dat je volgend jaar geen verhoging krijgt. Wel krijgen nieuwe abonnementen pas later een correctie.

Wat je nu kunt doen