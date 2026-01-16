ECONOMIE
Australisch verbod kinderen op sociale media lijkt effectief

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 4:08
bijgewerkt om vrijdag, 16 januari 2026 om 6:27
anp160126004 1
Ruim een maand nadat in Australië het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar is ingegaan, zijn ongeveer 4,7 miljoen accounts van Australische tieners gedeactiveerd. Dat meldde de Australische internettoezichthouder vrijdag.
"Vandaag kunnen we aankondigen dat dit werkt," zei premier Anthony Albanese tijdens een persconferentie.
Het gaat om de eerste overheidscijfers over naleving van het verbod. Als platforms dat niet doen, kunnen ze boetes krijgen tot 49,5 miljoen Australische dollar (28,5 miljoen euro). Kinderen of ouders worden niet aansprakelijk gesteld.
Meta zei eerder dat het ongeveer 550.000 accounts van minderjarigen had verwijderd van Instagram, Facebook en Threads. De minimumleeftijd geldt ook voor YouTube, TikTok, Snapchat en X. Reddit heeft gezegd zich aan de wet te zullen houden, maar heeft wel de Australische overheid aangeklaagd in een poging het verbod ongedaan te maken.
Volgens de internettoezichthouder zijn er nog steeds accounts van minderjarigen actief en is het te vroeg om volledige naleving vast te stellen.
