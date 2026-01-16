ECONOMIE
Wat psychologen zien als jij je bed nooit opmaakt

psychologie
door Ans Vink
vrijdag, 16 januari 2026 om 5:27
Mensen die zelden hun bed opmaken, zijn niet per se lui of chaotisch; het kan juist wijzen op een autonome, creatieve geest die zich minder laat sturen door conventies en meer door eigen prioriteiten.[msn]​
Psychologen zeggen dat een slaapkamer een verlengstuk is van de persoonlijkheid. Onderzoek naar woonruimtes laat zien dat vooral consciëntieuze mensen hun bed trouw opmaken en hun kamer netjes houden, terwijl minder gestructureerde types vaker kiezen voor wat zij “georganiseerde chaos” noemen. In die rommelige orde voelen creatieve geesten zich vaak het meest vrij om te denken, te associëren en nieuwe ideeën te laten ontstaan.
Daar staat tegenover dat het ritueel van bed opmaken vaker voorkomt bij mensen met een hoge behoefte aan controle, routine en overzicht. In een studie onder 1.300 deelnemers hadden mensen met hoge consciëntieusheid significant vaker de gewoonte hun bed te maken en hun slaapkamer te reinigen, wat samenhangt met plichtsbesef en zelfdiscipline. Wie het laat liggen, kiest impliciet voor andere waarden: tijd winnen in de ochtend, energie sparen voor belangrijker taken of simpelweg leven volgens de eigen regels. Een psycholoog vatte het zo samen: niet je bed opmaken kan een “stille verklaring van onafhankelijkheid” zijn, een manier om te zeggen: “ik beslis hier”.
Of die keuze gezond is, hangt af van de context. Als de rest van het leven op orde is, vertelt een onopgemaakt bed vooral een verhaal over creativiteit, flexibiliteit en een gezonde weerstand tegen nutteloze verplichtingen. Wordt élke dagelijkse taak echter uitgesteld, dan kan dat ook een signaal zijn van overbelasting of lage motivatie – en is het tijd om verder te kijken dan alleen het dekbed.

